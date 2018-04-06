Мурманская область. Арктика06.04.18 14:36
Курс доллара вырос на 25 копеек, евро – на 11 копеек
Центральный банк России с 7 апреля установил официальный курс доллара в размере 57,8332 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 25,36 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,7069 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 11,43 копейки.
Комментарии
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Последние комментарии
art
06.04.18 13:42
заказ Царицы Марфы не иначе
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
Иван
06.04.18 00:22
Вот правильно затронули тему за "суецид" начальника отделения следственного отдела... Прошло боком???
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
Аноним
05.04.18 11:34
Это же надо такой бред нести. Когда в прокуратуре работал, что то такую охинею не нес. А ведь люди слушают и верят, вот потом и начинается паника у народа на ровном месте из за таких программ.
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