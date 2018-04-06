Курс доллара вырос на 25 копеек, евро – на 11 копеек

Центральный банк России с 7 апреля установил официальный курс доллара в размере 57,8332 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 25,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,7069 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 11,43 копейки.