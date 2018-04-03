Курс доллара вырос на 25 копеек, евро – почти на 32 копейки

Центральный банк России с 4 апреля установил официальный курс доллара в размере 57,5375 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 25,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,9207 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 31,69 копейки.