Курс доллара вырос на 26 копеек, евро - на 20 копеек

Центральный банк России с 27 ноября установил официальный курс доллара в размере 64,0239 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 26,02 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5159 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 20,37 копейки.