Мурманская область. Арктика26.11.19 12:50
Курс доллара вырос на 26 копеек, евро - на 20 копеек
Центральный банк России с 27 ноября установил официальный курс доллара в размере 64,0239 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 26,02 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,5159 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 20,37 копейки.
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Юрий
26.11.19 09:50
Евгений! Не передергивайте факты. В своей статье Вы, как раз, большую часть текста посвятили шести перевалочным комплексам, в том числе РПК "Норд" и РПК "ЛК Волга". Перечитайте свою статью. Извините,
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Чистильщик
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Евгений
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