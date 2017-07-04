Мурманская область. Арктика04.07.17 13:41
Курс доллара вырос на 26 копеек, евро – почти на 10 копеек
Центральный банк России с 5 июля установил официальный курс доллара в размере 59,2295 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 26,00 копеек.
Официальный курс евро установлен в размере 67,2966 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 9,50 копейки.
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