Курс доллара вырос на 26 копеек, евро – почти на 10 копеек

Центральный банк России с 5 июля установил официальный курс доллара в размере 59,2295 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 26,00 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 67,2966 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 9,50 копейки.