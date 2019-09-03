Курс доллара вырос на 28 копеек, евро - на 3 копейки

Центральный банк России с 4 сентября установил официальный курс доллара в размере 66,9072 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 28,37 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,2032 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 3,06 копейки.