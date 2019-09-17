Курс доллара вырос на 29 копеек, курс евро понизился на 7 копеек

Центральный банк России с 18 сентября установил официальный курс доллара в размере 64,1213 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он повысился на 29,41 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,604 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 6,55 копейки.