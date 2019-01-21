Курс доллара вырос на 3 копейки, евро снижается почти на 4 копейки

Центральный банк России с 22 января установил официальный курс доллара в размере 66,3634 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 3,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,5481 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 3,60 копейки.