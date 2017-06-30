Курс доллара вырос на 30 копеек, евро – почти на 31 копейку

Центральный банк России с 1 июля установил официальный курс доллара в размере 59,3862 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 30,07 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 67,8072 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 30,79 копейки.