Курс доллара вырос на 30 копеек, евро снизился на 5 копеек

Центральный банк России со 2 февраля установил официальный курс доллара в размере 65,6601 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 30,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,1480 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 5,26 копейки.