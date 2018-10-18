Курс доллара вырос на 32 копейки, евро снизился на 8

Центральный банк России с 18 октября установил официальный курс доллара в размере 65,7238 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 32 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,5692 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 8 копеек.