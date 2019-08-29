Курс доллара вырос на 33 копейки, евро – почти на 30 копеек

Центральный банк России с 30 августа установил официальный курс доллара в размере 66,7471 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 33,44 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,9558 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 29,75 копейки.