Курс доллара вырос на 33 копейки, евро снизилось почти на 6 копеек

Центральный банк России с 24 мая установил официальный курс доллара в размере 61,5945 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 33,35 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,1826 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 5,64 копейки.