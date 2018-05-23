Мурманская область. Арктика23.05.18 13:48
Курс доллара вырос на 33 копейки, евро снизилось почти на 6 копеек
Центральный банк России с 24 мая установил официальный курс доллара в размере 61,5945 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 33,35 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 72,1826 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 5,64 копейки.
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Юрий
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