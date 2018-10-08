Курс доллара вырос на 34 копейки, евро - на 33 копейки

Центральный банк России с 9 октября установил официальный курс доллара в размере 66,9685 руб. за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 34 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,9870 руб. за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 33 копейки.