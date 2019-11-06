Курс доллара вырос на 34 копейки, евро почти на копейку

Центральный банк России с 7 ноября установил официальный курс доллара в размере 63,5880 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 34,00 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,4301 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 0,98 копейки.