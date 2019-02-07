Курс доллара вырос на 35 копеек, евро – почти на 20 копеек

Центральный банк России с 8 февраля установил официальный курс доллара в размере 66,0199 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 35,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,9656 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 19,53 копейки.