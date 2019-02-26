Курс доллара вырос на 36 копеек, евро - на 40 копеек

Центральный банк России с 27 февраля установил официальный курс доллара в размере 65,6182 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 36,00 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,4898 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 40,22 копейки.