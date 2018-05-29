Мурманская область. Арктика29.05.18 13:38
Курс доллара вырос на 37 копеек, евро снижается почти на 31 копейку
Центральный банк России с 30 мая установил официальный курс доллара в размере 62,6420 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 37,10 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 72,5269 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 30,53 копейки.
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Юляша Буракаша из Простоквашино.
23.05.18 17:00
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Юрий
23.05.18 11:49
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Сергей
23.05.18 02:01
ладно тут из мухи слона делать, у кого не спроси , что в вагончике людей, что просто рыбаков, все говорят ничего, пусто, только на третий или 4 день слух пошёл что кто то что то поймал
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