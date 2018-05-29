Курс доллара вырос на 37 копеек, евро снижается почти на 31 копейку

Центральный банк России с 30 мая установил официальный курс доллара в размере 62,6420 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 37,10 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,5269 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 30,53 копейки.