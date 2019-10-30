Курс доллара вырос на 4 копейки, евро - на 23 копейки

Центральный банк России с 31 октября установил официальный курс доллара в размере 63,8734 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 4,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,7769 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 23,12 копейки.