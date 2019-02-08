Курс доллара вырос на 4 копейки, евро снизился на 7 копеек

Центральный банк России с 9 февраля установил официальный курс доллара в размере 66,0628 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 4,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,8954 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 7,02 копейки.