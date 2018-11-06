Мурманская область. Арктика06.11.18 14:18
Курс доллара вырос на 41 копейку, евро – почти на 33 копейки
Центральный банк России с 7 ноября установил официальный курс доллара в размере 65,9912 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 41,13 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 75,3158 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 32,52 копейки.
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