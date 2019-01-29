Курс доллара вырос на 41 копейку, евро – почти на 69 копеек

Центральный банк России с 30 января установил официальный курс доллара в размере 66,3412 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 41,12 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,8811 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 68,79 копейки.