Курс доллара вырос на 42 копейки, евро – почти на 14 копейки

Центральный банк России с 28 марта установил официальный курс доллара в размере 64,5925 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 42,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,7182 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 13,74 копейки.