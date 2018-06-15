Курс доллара вырос на 43 копейки, евро снизился на 1 рубль

Центральный банк России с 16 июня установил официальный курс доллара в размере 62,6851 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 43,40 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,5329 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 102,92 копейки.