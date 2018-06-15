Мурманская область. Арктика15.06.18 13:05
Курс доллара вырос на 43 копейки, евро снизился на 1 рубль
Центральный банк России с 16 июня установил официальный курс доллара в размере 62,6851 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 43,40 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 72,5329 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 102,92 копейки.
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Последние комментарии
Known
15.06.18 07:06
С первой победой! Думаю, что наши футболисты приготовили сюрприз для болельщиков. Жаркие игры ещё впереди.
Комментарий к новости:Российские футболисты открыли Чемпионата мира-2018 убедительной победой
Семен П
14.06.18 21:31
Молодца! Хорошо начали, порадовали бутсы российские!
Комментарий к новости:Российские футболисты открыли Чемпионата мира-2018 убедительной победой
Александр
14.06.18 15:05
Но по факту МВД не проводит служебные расследования... Баталова отправили на покой и погон не лишили. В тюрьму никого не посадили. Вопрос, почему? Наверное, МВД не хочет «выносить сор из избы» и порт
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