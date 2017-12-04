Курс доллара вырос на 47 копеек, евро – на 26 копеек

Центральный банк России с 5 декабря установил официальный курс доллара в размере 58,9911 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 47,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,9104 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 16,26 копейки.