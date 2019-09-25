Курс доллара вырос на 48 копеек, курс евро - на 57

Центральный банк России с 26 сентября установил официальный курс доллара в размере 64,1873 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 48,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5868 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он повышен на 56,75 копейки.