Мурманская область. Арктика25.09.19 15:30
Курс доллара вырос на 48 копеек, курс евро - на 57
Центральный банк России с 26 сентября установил официальный курс доллара в размере 64,1873 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 48,13 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,5868 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он повышен на 56,75 копейки.
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