Курс доллара вырос на 49 копеек, евро – почти на 15 копеек

Центральный банк России с 28 сентября установил официальный курс доллара в размере 58,0102 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 49,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,1678 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 14,63 копейки.