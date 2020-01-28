Курс доллара вырос на 49 копеек, евро почти на 45 копеек

Центральный банк России с 29 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 62,8299 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 49,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,2260 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 44,85 копейки.