Курс доллара вырос на 5 копеек, евро – на одну копейку

Центральный банк России с 19 декабря установил официальный курс доллара в размере 62,5831 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 5,05 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,6925 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 1,24 копейки.