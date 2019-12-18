Мурманская область. Арктика18.12.19 13:25
Курс доллара вырос на 5 копеек, евро – на одну копейку
Центральный банк России с 19 декабря установил официальный курс доллара в размере 62,5831 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 5,05 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 69,6925 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 1,24 копейки.
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