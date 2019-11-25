Курс доллара вырос на 5 копеек, евро снижается почти на 21 копейку

Центральный банк России с 26 ноября установил официальный курс доллара в размере 63,7637 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 5,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,3132 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 20,85 копейки.