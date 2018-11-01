Мурманская область. Арктика01.11.18 15:00
Курс доллара вырос на 6 копеек, евро - на 16
Центральный банк России со 2 ноября установил официальный курс доллара в размере 65,6517 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 6 копеек.
Официальный курс евро установлен в размере 74,5803 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 16 копеек.
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