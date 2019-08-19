Курс доллара вырос на 61 копейку, евро подскочил почти на 73 копейки

Центральный банк России с 20 августа установил официальный курс доллара в размере 66,6082 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 61,21 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,9484 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 72,57 копейки.