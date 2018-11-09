Курс доллара вырос на 63 копейки, евро – почти на 14 копеек

Центральный банк России с 10 ноября установил официальный курс доллара в размере 66,8497 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 63,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,8076 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 13,65 копейки.