Курс доллара вырос на 9 копеек, евро – на 17 копеек

Центральный банк России с 19 сентября установил официальный курс доллара в размере 57,6242 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 9,06 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,7514 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 17,13 копейки.