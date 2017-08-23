Курс доллара вырос на 9 копеек, евро снизился почти на 3 копейки

Центральный банк России с 24 августа установил официальный курс доллара в размере 59,1312 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 9,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,5619 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 2,81 копейки.