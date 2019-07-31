Курс доллара вырос почти 4 копейки, евро – почти на 14 копеек

Центральный банк России с 1 августа установил официальный курс доллара в размере 63,4172 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 3,81 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,7355 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 13,75 копейки.