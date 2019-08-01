Курс доллара вырос почти 42 копейки, евро снижается на 26 копеек

Центральный банк России с 2 августа установил официальный курс доллара в размере 63,8340 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 41,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,4727 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 26,28 копейки.