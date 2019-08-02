Мурманская область. Арктика02.08.19 13:02
Курс доллара вырос почти 81 копейку, евро подпрыгнуло на 1,2 рубля
Центральный банк России с 3 августа установил официальный курс доллара в размере 64,6423 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он подскочил на 80,83 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 71,7077 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он подпрыгнул на 123,50 копейки.
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01.08.19 22:24
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