Курс доллара вырос почти на 1 копейку, евро снижается на 25 копеек

Центральный банк России с 10 декабря установил официальный курс доллара в размере 63,7244 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 0,59 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5047 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 25,47 копейки.