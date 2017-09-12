Курс доллара вырос почти на 10 копеек

Центральный банк России с 13 сентября установил официальный курс доллара в размере 57,2656 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 9,62 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,5469 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 10,21 копейки.