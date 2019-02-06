Курс доллара вырос почти на 10 копеек, евро – снизилось на 14 копеек

Центральный банк России с 7 февраля установил официальный курс доллара в размере 65,6686 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 9,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,7703 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 14,24 копейки.