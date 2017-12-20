Курс доллара вырос почти на 11 копеек, евро - почти на 33 копейки

Центральный банк России с 21 декабря установил официальный курс доллара в размере 58,7170 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 10,53 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,5033 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 32,98 копейки.