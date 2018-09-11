Курс доллара вырос почти на 11 копеек, евро – подскочил на 72 копейки

Центральный банк России с 12 сентября установил официальный курс доллара в размере 69,9744 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 10,59 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,3942 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 72,40 копейки.