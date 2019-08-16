Курс доллара вырос почти на 11 копеек, евро теряет 23 копейки

Центральный банк России с 17 августа установил официальный курс доллара в размере 65,9961 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 10,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,2227 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 23,23 копейки.