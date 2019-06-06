Курс доллара вырос почти на 11 копеек, евро теряет почти 10 копеек

Центральный банк России с 7 июня установил официальный курс доллара в размере 65,2340 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 10,97 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,2708 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 9,82 копейки.