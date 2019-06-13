Курс доллара вырос почти на 12 копеек, евро снизился на 3 копейки

Центральный банк России с 14 июня установил официальный курс доллара в размере 64,6314 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 11,56 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,0141 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 3,07 копейки.