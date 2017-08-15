Курс доллара вырос почти на 13 копеек, евро снижается на 29 копеек

Центральный банк России с 16 августа установил официальный курс доллара в размере 59,9266 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 12,76 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,3718 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 29,27 копейки.

***

Эластичность рубля по нефти в июле находилась вблизи своих исторических минимумов, говорится в комментарии Банка России по ликвидности за прошедший месяц. Снизившаяся зависимость рубля от нефтяных котировок привела к соответствующему уменьшению волатильности курса рубля к доллару США, отмечает регулятор.

По итогам июля рубль ослаб к доллару США на 1,5%, несмотря на ослабление доллара к другим мировым валютам и рост нефтяных котировок. Основными причинами этого, по мнению ЦБ, стали небольшие продажи валюты экспортерами и обратная конвертация нерезидентами полученных дивидендов в валюту. Кроме того, ослаблению рубля также способствовало введение США новых санкций против России, которые ограничат деятельность нефтедобывающих компаний, подчеркивается в комментарии.

Слабые продажи валюты экспортерами сейчас, по мнению регулятора, могут быть связаны с повышенными продажами валютной выручки отдельными компаниями в апреле-мае на фоне ожиданий укрепления рубля.