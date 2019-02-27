Курс доллара вырос почти на 14 копеек, евро - на 34 копейки

Центральный банк России с 28 февраля установил официальный курс доллара в размере 65,7570 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 13,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,8249 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 33,51 копейки.