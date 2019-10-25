Курс доллара вырос почти на 14 копеек, евро теряет 2 копейки

Центральный банк России с 26 октября установил официальный курс доллара в размере 63,9966 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 13,66 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,1194 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 2,06 копейки.