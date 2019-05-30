Курс доллара вырос почти на 15 копеек, евро – на 1 копейку

Центральный банк России с 31 мая установил официальный курс доллара в размере 65,0583 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 14,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,4229 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 1,11 копейки.