Курс доллара вырос почти на 16 копеек, евро снизился почти на 52 копейки

Центральный банк России с 29 июня установил официальный курс доллара в размере 63,2910 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 15,51 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,0884 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 51,54 копейки.